Deur lijkt op kier te staan voor handel tussen bedrijven in VS en Huawei

Amerikaanse bedrijven die handel willen drijven met Huawei, kunnen hiervoor een licentie krijgen. Dat heeft Wilbur Ross, de minister van Handel, gezegd. Voorwaarde is wel dat "de nationale veiligheid niet in gevaar komt"; hoe dat wordt vastgesteld is onduidelijk.

Huawei blijft wel op de zogenoemde entiteitenlijst staan. Bedrijven moeten het ministerie ervan overtuigen dat een 'nee' niet de juiste beslissing is bij een aanvraag, schrijft persbureau Reuters. Desondanks zou de deur openstaan voor goedkeuring, al is het de vraag hoeveel aanvragen er daadwerkelijk doorheen komen.

De stap volgt nadat juist werd gemeld dat het handelsverbod nog van kracht blijft. Hiermee is er weliswaar iets meer duidelijk, maar de zaak blijft met vragen omgeven.

"De enige manier waarop de industrie kan bepalen wat wel niet kan, is door licenties aan te vragen en te zien welke soort worden toegelaten en geweigerd", zegt een jurist gespecialiseerd tegen Reuters. Hij noemt het beleid vaag.

Handel drijven op 'beperkte basis'

Wat wel vaststaat, is dat handel tussen de Amerikaanse overheid en Huawei nog altijd niet mag. Hetzelfde geldt voor 5G-gerelateerde aankopen, zegt Trumps economisch adviseur Larry Kudlow. De verandering betekent volgens hem dat chipmakers op "beperkte basis" en voor een beperkte periode handel mogen drijven met Huawei.

Wat dit alles betekent voor de Android-licentie van Huawei is onduidelijk; de NOS heeft Google Nederland om een reactie gevraagd. Huawei liet eerder weten dat het verwacht Android Q, de eerstvolgende grote software-update van Googles besturingssysteem, naar zeventien toestellen te kunnen brengen.

In gesprek met Nederlandse journalisten zei het bedrijf onlangs dat consumenten zich geen zorgen hoeven te maken en gewoon Huawei-toestellen kunnen blijven kopen.

De vergelijkingssite Tweakers verwacht op lange termijn dat de interesse in Huawei-telefoons 40 procent lager is dan in de periode voordat de handelsban van kracht was: "De populariteit van smartphones in het algemeen veranderde in diezelfde periode nauwelijks." Wel was er een korte opleving toen Trump zei de maatregelen te gaan verzachten.