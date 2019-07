Fors minder boetes voor te laat stopzetten studenten-ov

Studenten krijgen minder vaak boetes wegens het te laat stopzetten van hun studenten-ov. In het eerste helft van dit jaar is voor 4,1 miljoen euro aan boetes opgelegd, tegen 13,2 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar, meldt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

De belangrijkste maatregel die tot de forse daling heeft geleid, is dat studenten die hun reisproduct niet stopzetten, maar ook niet meer gebruiken, sowieso geen boete meer krijgen. Wanneer ze nog wel gebruik maken van hun studenten-ov terwijl ze daar eigenlijk geen recht meer op hebben, betalen ze de eerste maand een lagere boete.

"Aan het einde van de studietijd komt er veel op studenten af. Daardoor schoot het stopzetten van het reisproduct op de ov-kaart er geregeld bij in, of hadden ze simpelweg niet op hun netvlies wanneer precies ze dat moesten doen", zegt minister Van Engelshoven.

Blacklist

Volgens het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap is het terugdringen van de boetes verder bereikt door studenten vaker te mailen en brieven te sturen met de waarschuwing dat ze hun ov moeten stopzetten. Ook is er op sociale media aandacht voor en zijn er filmpjes gemaakt.

Later dit jaar staan nog meer maatregelen ingepland. Zo werken vervoerders aan een zogenoemd 'blacklist-systeem' waardoor studenten die geen recht meer hebben op een studenten-ov niet meer kunnen inchecken.