Politie zoekt Venlonaar die flat in brand stak

De politie is op zoek naar een bewoner van een appartementencomplex in Venlo. De 66-jarige man stichtte volgens de politie vanmiddag brand in zijn eigen woning, om er vervolgens in een auto vandoor te gaan. Sindsdien is de man spoorloos.

1Limburg schrijft dat de politie een helikopter heeft ingezet in de zoektocht naar de verdachte. Volgens een woordvoerder is vanuit de lucht gekeken of de gele Fiat Panda waar de verdachte in gevlucht was gespot kon worden.

De helikopter vloog over de snelwegen in Noord- en Midden-Limburg in de hoop de auto tegen te komen. "Maar we hebben hem nog niet gevonden", aldus de woordvoerder.

Het vuur werd vanmiddag in de woning op de derde etage aangestoken. Bij de brand, die binnen een half uur onder controle was, vielen geen gewonden. Wel werden de woningen van enkele buren ontruimd uit voorzorg. Zij konden later op de middag terug naar huis.