Trump mag toch echt geen volgers op Twitter blokkeren

De Amerikaanse president Trump mag zijn volgers op Twitter niet blokkeren, heeft een federale rechter bepaald. De rechter bekrachtigde daarmee een eerder vonnis van een lagere rechtbank, waartegen Trump in beroep was gegaan.

De federale rechter beriep zich op het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet. Daaruit vloeit voort dat wie een openbare functie bekleedt en daarbij sociale media inzet, niemand mag blokkeren, aangezien dat een beperking van de vrijheid van meningsuiting is.

Trump heeft bijna 62 miljoen volgers en zijn Twitter-account gebruikt hij nadrukkelijk om zijn agenda te promoten en om zijn critici aan te vallen. Zeven geblokkeerde twitteraars hadden hem aangeklaagd, ondersteund door de Knight First Amendment Institute van de Columbia-universiteit.

Fundamenteel onjuist

In mei vorig jaar werd Trump ook al opgedragen om mensen die hij had geblokkeerd weer toegang te geven tot zijn account. Het ministerie van Justitie had dat vonnis gekwalificeerd als fundamenteel onjuist, aangezien Trump zijn Twitteraccount zou gebruiken om zijn mening te geven en niet als een openbaar discussieforum.

Rechter Barrington Parker is het daar nu niet mee eens; volgens hem heeft het account van Trump alle kenmerken van een officieel platform. "Het is een van de belangrijkste plekken van het Witte Huis om zaken te doen."

Officiële uitspraken

Hij benadrukte dat Trump en zijn team de tweets meerdere malen als officiële uitspraken hebben bestempeld. Zelfs het Nationaal Archief behandelt de tweets als zodanig.

De rechter wees er verder op dat in een tijd dat het gedrag van de Amerikaanse regering onderwerp is van intens, gepassioneerd en open debat, "deze discussie, hoe ongemakkelijk en onvriendelijk soms ook, een goede zaak is. Als het eerste amendement iets betekent, dan is dat dit: het beste antwoord op onwelgevallig commentaar op zaken die het algemeen belang betreffen, is meer discussie, niet minder."