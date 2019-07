Strafeisen tot 8 jaar cel voor Zaanse schietpartij

Het Openbaar Ministerie heeft acht jaar cel geƫist tegen een 27-jarige man voor zijn aandeel in een schietpartij in Zaandam, vorig jaar oktober. Lloyd H. zou Okan S. bij een ruzie in het centrum tweemaal in zijn borst hebben geschoten. De 19-jarige S. zou zelf zijn begonnen met schieten en daarom eiste de officier van justitie tegen hem vandaag een celstraf van drie jaar.

Nadat S. was beschoten bij de uit de hand gelopen ruzie vluchtte hij in een taxi naar het Zaans Medisch Centrum. In de hal werd hij nog eens beschoten door twee andere verdachten. S. raakte zwaargewond.

S. verklaarde vandaag op de zitting in de rechtbank van Alkmaar dat hij inderdaad had geschoten. Het waren volgens hem waarschuwingsschoten in de lucht en op de grond "om de boel te sussen", schrijft NH Nieuws. Over de herkomst van het vuurwapen en waarom hij ruzie kreeg wilde hij niets zeggen.

Onveilig

Verdachte H. zei op de zitting dat S. begon te schieten en dat hij daarom terugschoot. Ook hij wilde niet zeggen waar hij het vuurwapen vandaan had, maar zei wel dat hij het bij zich had omdat hij zich onveilig voelde.

"Ik was in de tijd omringd door Nederlandse artiesten die werden beroofd van hun juwelen en ik moest ze beveiligen", verklaarde hij tegen de rechter. "Ik heb dat wapen aangeschaft, maar zoals u kunt zien ging dit gelijk mis." Zijn advocaat voerde aan dat H. handelde uit noodweer.

Ook morgen is er een zitting in deze zaak. Dan moet het tweetal dat S. in het ziekenhuis beschoot, twee broers, voor de rechter verschijnen. De uitspraak in alle zaken wordt op 24 juli verwacht.