Kosovo haalt op grote schaal IS'ers terug, hoe ingewikkeld dat ook is

Xhelal Smajili zag zijn kleinzoon kort daarna voor het eerst. De ontmoeting was verwarrend en emotioneel, vertelt hij. "Hij maakt het naar omstandigheden goed. Hij is gezond, hij lijkt sprekend op mijn zoon. Ik zal er alles aan doen hem goed op te laten groeien."

In ruim vijf jaar tijd heeft het kleine Balkanlandje naar schatting 400 burgers naar het IS-kalifaat zien afreizen. Dat is veel op een bevolking van nog geen 2 miljoen mensen. Met dit aantal voerde Kosovo de lijst aan van Europese landen met de meeste IS-strijders per hoofd van de bevolking.

"Wat ze ook gedaan hebben, het zijn Kosovaarse burgers, dus er zit niks anders op dan ze terughalen", zegt Mensur Hoti van het ministerie van Binnenlandse zaken, die het team verantwoordelijk voor de repatriëring leidde.

"Ze hebben de reputatie van ons land beschadigd toen ze naar Syrie afreisden, maar ze blijven onze verantwoordelijkheid." Door ze gecoördineerd terug te halen, voorkomt Kosovo dat mensen op eigen houtje hun weg terug vinden, zegt hij. "Dan heb je pas echt een probleem. Nu hebben we ze in het zicht. We weten waar ze zijn, wat ze doen, en hoe ze zich gedragen."

Zorgen onder bevolking

Kosovo deelt hoge straffen uit aan terugkeerders. De maximumstraf voor deelname aan de terroristische organisatie IS staat op 15 jaar cel. Eerder werden al tientallen ex-strijders, die zelf terugkwamen, veroordeeld.

Onder de bevolking is begrip voor het terughalen van IS'ers, maar zijn er net als in andere landen ook zorgen over de veiligheid. "Dat is begrijpelijk", zegt Skender Petreshi van het Kosovo Center for Security Studies.

"We weten allemaal wat IS is en wat deze mensen daar hebben gedaan. Maar het is gevaarlijker als we ze niet terughalen. Als we nu adequaat reageren, kunnen we voorkomen dat er een nieuwe generatie IS'ers opgroeit. Deradicalisering en re-integratie zijn daarom van groot belang."

Tijdrovend proces

De 32 vrouwen en 74 kinderen mochten twee dagen na aankomst in Kosovo naar huis, naar hun families. De vrouwen staan onder huisarrest en mogen niet met de media praten. Onderzoek naar hun rol en daden in het kalifaat moet uitwijzen of en wat voor straffen zij krijgen.

Voor deradicalisering van vrouwen worden vrouwelijke predikers ingezet. Sanije Mehmeti is zo'n mualime. "Ik probeer de islam zo goed mogelijk uit te leggen aan deze vrouwen", zegt ze vanuit haar moskee in het stadje Lipjan. "Want wie ons geloof echt begrijpt, zal zulke misdaden niet begaan." Het doet haar veel. "Verschrikkelijk dat iemand in naam van mijn geloof mensen vermoordt. Het is erg pijnlijk voor ons."

Mehmeti vindt het belangrijk dat de islamitische gemeenschap in Kosovo zich met de deradicalisering bezighoudt. "Wij kunnen alert blijven, onze ogen wijd open houden, en er binnen onze gemeenschap aan werken dat jonge mensen niet het verkeerde pad op gaan."