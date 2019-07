Amerikaanse oud-presidentskandidaat Ross Perot overleden

Oud-presidentskandidaat en miljardair Ross Perot is overleden. De 89-jarige Perot overleed thuis in Dallas, omringd door zijn familie. De miljardair deed in 1992 en 1996 mee aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen als onafhankelijk kandidaat.

Perot wist in 1992 bijna 19 procent van de stemmen binnen te halen. Republikeinen verweten hem later dat hij daarmee de kansen van hun presidentskandidaat George Bush sr. had verpest, waardoor de Democraat Bill Clinton kon winnen.

Overheidstekorten

Perot wist in 1992 vooral stemmen te trekken van ontevreden Amerikaanse kiezers door steeds te hameren op het terugdringen van de overheidstekorten. Zijn verkiezingscampagne financierde hij grotendeels zelf.

Zijn zelfspot en huis, tuin- en keukenoplossingen voor economische problemen sloegen aan: vijf maanden voor de presidentsverkiezingen stond hij bovenaan in de verkiezingspolls. Uiteindelijk kozen de meeste kiezers toch voor een van de twee traditionele partijen.

Toen Perot in 1996 voor de tweede keer meedeed aan de presidentsverkiezingen was zijn populariteit behoorlijk gedaald. Hij haalde niet meer dan zo'n 8 procent van de stemmen.

De Amerikaan verdiende zijn miljarden onder meer door de verkoop van zijn eerste bedrijf Electronic Data Systems, dat hij in 1962 oprichtte. Later werd EDS overgenomen door General Motors. Een ander bedrijf, Perot Systems werd in 2009 voor miljarden verkocht aan Dell. Volgens het zakenblad Forbes bedroeg Perots vermogen in april van dit jaar 3,5 miljard euro.

Overval in Iran

In 1979 financierde Perot een gewapende overval in Iran. Daar werden twee van zijn EDS-werknemers vastgehouden in de gevangenis op verdenking van omkoping.

De twee werden door een privécommando van Perot bevrijd en het land uit gesmokkeld. Het verhaal is later verfilmd.