Nieuw regeringstoestel heeft kussens met stof uit Den Hoorn

Van de Leijgraaf kreeg afgelopen weekend een bericht van iemand die haar stof herkende in een filmpje over het nieuwe vliegtuig van het koningshuis en het kabinet. "Ik was erg verbaasd dat mijn ontwerp is gebruikt, zeker ook omdat ik helemaal van niets wist", vertelt ze tegen Omroep West. "Ik krijg wel eens een bericht dat iemand een stofje van me heeft gekocht. Maar omdat het vaak maar om een meter gaat, ben ik er nooit zo mee bezig."

Ze had niet kunnen bedenken dat haar ontwerp nu in het vliegtuig te vinden is. "Het is natuurlijk heel leuk, maar ik heb het nooit met deze intentie gemaakt. Dat het nu zo'n eigen leven gaat leiden en op bijzondere plekken terecht kan komen, is wel een compliment", vertelt de ontwerpster. "Het is toch mijn verhaal over Delft dat in dit vliegtuig ligt. En misschien houden ze wel een kussengevecht."