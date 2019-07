Verdachte vermissing 12-jarig meisje langer in voorarrest

De 49-jarige Amerikaan die eind vorige maand werd gevonden met een vermist Rotterdams meisje van 12, blijft langer vastzitten. De raadkamer in Rotterdam heeft de voorlopige hechtenis van James B. verlengd met maximaal 90 dagen.

In eerste instantie werd B. er alleen van verdacht dat hij het meisje had onttrokken aan het ouderlijk gezag. Later kwam daar de verdenking van ontucht bij.

B. werd met het meisje aangetroffen in een hotelkamer in Rotterdam. Ze was toen ruim een etmaal vermist. Er was ook een Amber Alert voor haar uitgestuurd, omdat de politie zich zorgen maakte over haar veiligheid.

Het meisje heeft inmiddels een verklaring afgelegd over wat er gebeurd is. Daarover doet het Openbaar Ministerie geen mededelingen. B. beroept zich op zijn zwijgrecht.

De Amerikaan zat de afgelopen tijd vast in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Dat blijft zo.