Ruimtevaartbedrijf Branson krijgt investering en gaat naar de beurs

Virgin Galactic, het ruimtevaartbedrijf van ondernemer Richard Branson, krijgt een investering van 800 miljoen dollar en gaat later dit jaar naar de beurs. Het is daarmee het eerste bedrijf in de ruimtetoerismebranche dat deze stap zet.

Branson heeft de deal gesloten met het al beursgenoteerde Social Capital Hedosophia Holdings, dat een aandeel krijgt van 49 procent in het bedrijf. De holding is opgericht door voormalig Facebook-medewerker Chamath Palihapitiya, die zelf 100 van de 800 miljoen dollar bijdraagt.

De Britse miljardair wil het geld gaan gebruiken om zijn uiteindelijke doel te verwezenlijken: ruimtetoerisme op grote schaal. "We kunnen hiermee de ruimte openstellen voor meer investeerders en daarmee voor duizenden nieuwe astronauten", zegt hij. In februari bereikte een toestel van Virgin Galactic voor het eerst met een passagier de ruimte.

Concurrenten

De ondernemer voert een concurrentiestrijd met SpaceX van Elon Musk en Blue Origin van Jeff Bezos. Virgin Galactic was ooit leidend in de markt van ruimtetoerisme maar na de dood van een piloot in 2014 ging het minder.

De bedrijven van Musk en Bezos trekken momenteel de meeste aandacht. SpaceX wordt gewaardeerd op 33 miljard dollar, de nieuwe beursgenoteerde onderneming van Branson op 1,5 miljard dollar.

600 mensen hebben al samen 80 miljoen dollar neergelegd om met vluchten van Virgin Galactic mee te mogen. Die zouden de komende jaren moeten plaatsvinden.

Naar beurs zonder beursgang

Social Capital, waarmee Virgin Galactic nu fuseert, is een beursgenoteerde onderneming. De holding heeft eerder al 700 miljoen dollar opgehaald en was bedacht om het voor technologiebedrijven makkelijker te maken om naar de beurs te gaan.

In plaats van dat een bedrijf, in dit geval Virgin Galactic, het hele proces van een beursgang moet doorlopen, vindt er een fusie plaats met een al beursgenoteerde onderneming. Social Capital moest de miljoenen voor september dit jaar ergens in investeren, dus de fusie komt precies op tijd.