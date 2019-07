Meer mensen krijgen tegemoetkoming voor Q-koorts

Meer mensen kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming omdat ze Q-koorts hebben gekregen. De regeling was oorspronkelijk alleen bedoeld voor patiënten die de ziekte hebben opgelopen tijdens de uitbraak tussen 2007 en 2011. Zij komen in aanmerking voor een bedrag van 15.000 euro. Maar de Tweede Kamer vroeg minister Bruins om de regeling uit te breiden en aan die wens komt hij nu tegemoet.

Nadat in 2006 op geitenbedrijven, vooral in Noord-Brabant, Q-koorts was uitgebroken, werden veel mensen ziek. Tientallen van hen overleden.

2005 tot en met 2012

In een brief aan de Kamer schrijft Bruins dat de uitvoering van de regeling als onrechtvaardig wordt ervaren en dat nu ook de "aanloop en de nasleep" van de uitzonderlijke uitbraak in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Dat betekent dat de regeling gaat gelden voor mensen die zijn besmet in de periode van 2005 tot en met 2012.

Verder zullen ook patiënten die na een screening nu nog worden opgespoord onder de regeling vallen: sinds maart van dit jaar worden risicogroepen onderzocht om niet eerder ontdekte Q-koorts alsnog vast te stellen. Als uit die screening blijkt dat mensen de ziekte hebben opgelopen doordat ze tussen 2005 en 2012 aan de Q-koortsbacterie zijn blootgesteld, komen zij voor een tegemoetkoming in aanmerking.

Ook nabestaanden

De minister schrijft verder dat ook de nabestaanden van mensen die aan acute Q-koorts zijn overleden, de vergoeding kunnen krijgen. Het ministerie van Volksgezondheid zal alles in het werk stellen om die nabestaanden op te sporen, belooft Bruins.

Vanwege de aanpassingen wordt ook de termijn opgerekt waarbinnen mensen een aanvraag kunnen indienen. Aanvankelijk kon dat tot februari van dit jaar, maar dat wordt nu verlengd tot januari 2021.