Nieuwegeinse veroordeeld voor vijftien autobranden

Een 20-jarige vrouw uit Nieuwegein is veroordeeld tot acht maanden jeugddetentie en minstens drie jaar jeugd-tbs voor onder meer het in brand steken van auto's in Utrecht en Nieuwegein. Dat deed ze in november en december meerdere keren. In totaal brandden vijftien auto's uit. Ook gooide ze stenen naar een woning en een rijdende bus.

Door de acties ontstond alleen materiƫle schade, maar vooral de bekogeling van de bus en woning had ook veel slechter kunnen aflopen, stelt de rechter. Dat wordt de vrouw zwaar aangerekend.

Heterdaad

De branden veroorzaakten in de regio Utrecht voor veel onrust. De Utrechtse burgemeester Van Zanen en het Openbaar Ministerie loofden een beloning van 20.000 euro uit voor de gouden tip over de autobranden.

Uiteindelijk werden twee 15-jarige jongens op heterdaad betrapt. Zij leidden de politie naar de jonge vrouw. Die bleek een gasbrander en resten van aanmaakblokjes in haar jaszak te hebben.

Meerderjarig

De vrouw was tijdens de delicten al meerderjarig, maar de rechtbank heeft op basis van haar persoonlijke omstandigheden toch het jeugdstrafrecht toegepast. Daardoor kan ze beter worden behandeld.

De twee 15-jarige handlangers werden in april al veroordeeld voor betrokkenheid bij de branden en het gooien van de stenen.