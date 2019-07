Voormalig hoofdredacteur NOS Journaal Ed van Westerloo (81) overleden

Voormalig NOS Journaal-hoofdredacteur en omroepbestuurder Ed van Westerloo is afgelopen zondag overleden. Dat heeft zijn familie laten weten aan de NOS. Van Westerloo is 81 jaar geworden.

Van Westerloo kwam uit een gezin dat meerdere journalisten en omroepbestuurders grootbracht. Zijn broer Fons werd bekend als bestuurder van onder meer RTL Nederland en de AVRO. Een andere broer, Gerard, schreef verschillende boeken en publiceerde jarenlang in Vrij Nederland, de Groene Amsterdammer, de Volkskrant en de magazines van NRC Handelsblad en Hollands Diep.

Nieuw-Guinea

Ed van Westerloo begon zijn loopbaan in 1958 bij het ANP, waar hij na functies bij verschillende redacties correspondent werd in Nieuw-Guinea, dat toen nog bij Nederland hoorde. In 1964 verruilde hij het persbureau voor de KRO. Daar kwam hij te werken bij het actualiteitenprogramma Brandpunt.

Na zeven jaar, en jaren van verslaggeving van onder meer de oorlog in Vietnam, werd Van Westerloo hoofdredacteur bij Brandpunt. In 1976 maakte hij de overstap naar het Journaal, waar hij hoofdredacteur werd. In die rol zette hij zich in voor het journalistieker en levendiger brengen van het nieuws. Verder kwam het Jeugdjournaal onder Van Westerloo tot stand.

Willem-Alexander

In de jaren daarna werd Van Westerloo hoofdredacteur van de rubriek Den Haag Vandaag en nog later werd hij hoofd Dienst Televisie Programma van de NOS. Tussen 1988 en 1994 was Van Westerloo directeur televisie van de NOS. Als directeur interviewde hij toen nog kroonprins Willem-Alexander, over diens voorbereiding op het koningschap.

Eind 1994 vertrok Van Westerloo bij de omroep, uit onvrede over de splitsing van de NOS en de NPS. In de jaren daarna was hij werkzaam bij de Europese omroeporganisatie en directeur van Forto 2000, dat ging over de beelden van het EK voetbal in 2000, in Nederland en Belgiƫ.