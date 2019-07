Kabinet verbiedt zwaarste consumentenvuurwerk

Er komt een landelijk verbod op het zwaarste consumentenvuurwerk. Haagse bronnen zeggen dat het kabinet komende vrijdag besluit tot zo'n verbod.

Het gaat om vuurwerk in de zogeheten derde categorie, waaronder onder meer strengen als ratelbanden en Chinese rollen vallen. Dit soort vuurwerk zal vanaf de jaarwisseling 2020-2021 niet meer gebruikt mogen worden. In bijvoorbeeld Belgiƫ en Duitsland is dat al langer het geval.

Geen totaalverbod

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en de Nationale Politie pleiten al langer voor een totaalverbod op knalvuurwerk. Volgens die organisaties vallen er jaarlijks te veel slachtoffers en is de handhaving voor hulpdiensten een ingrijpende klus. Afgelopen Oud en Nieuw vielen twee doden en belandden 400 mensen met verwondingen in het ziekenhuis.

Zo'n verbod komt er dus niet. Voor- en tegenstanders van een totaalverbod binnen de coalitie hebben een compromis gesloten.

Mocht het deelverbod de komende jaarwisselingen geen daling in het aantal incidenten laten zien, dan zijn aanvullende maatregelen op termijn volgens Haagse bronnen niet uitgesloten.

'Onbegrijpelijk'

Leo Groeneveld, voorzitter van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland, noemt het besluit om alleen het zwaarste vuurwerk te verbieden onbegrijpelijk. "Ik begrijp hier helemaal niets van", zegt hij in een reactie. "De categorie die nu verboden wordt, F3 of Cat3, is zo'n minimaal deel van de collectie, minder dan een half procent, en niet eens het gevaarlijkste. Ik vind dit niet handig."

Volgens Groeneveld worden de meeste slachtoffers gemaakt door ander vuurwerk. "Dat zijn de kleine lichtkogels die weggeschoten worden en eindigen met een harde knal, de single shots." Die bestrijken 10 procent van het vuurwerk. Ook de kleinere vuurpijlen kunnen een gevaar vormen, omdat hun baan niet altijd stabiel is. De belangenvereniging pleit er al drie, vier jaar voor om dit vuurwerk in de ban te doen. "Maar we krijgen steeds nul op het rekest."

De branchevereniging wil graag in gesprek met het kabinet om tot maatregelen te komen die de letselcijfers daadwerkelijk naar beneden kunnen krijgen.