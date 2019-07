De conferentie waar Tim Cook en Mark Zuckerberg samen aan de bar zitten

Allen & Company aast voor zichzelf op financiële successen. Denk aan investeringen, overnames of fusies. En wat werkt nou beter dan de ceo's in een ontspannen sfeer te laten netwerken? De vraag is wel of de deelnemers daarvoor te porren zijn. Grote partijen zoals Disney maar ook AT&T hebben net een grote overname (respectievelijk 21st Century Fox en Time Warner) achter de rug.

Een krant kopen

Zo zaten Donald Graham, de toenmalige topman van The Washington Post en Jeff Bezos, de baas van Amazon, op 8 juli 2013 aan een tafeltje in de Sun Valley Lodge. Daar werden de eerste echte stappen gezet die zouden leiden tot de overname van The Post door Bezos.

Allen & Company leidde de zoektocht naar een koper en had daarvoor contact gelegd met Bezos. De conferentie was dus essentieel voor het laten slagen van de deal. Ook andere grote Amerikaanse mediadeals, zoals de overname van ABC door Disney in 1995 voor 19 miljard dollar (toentertijd één van de grootste deals in zijn soort), zijn daar besproken,

Maar denk niet dat alles wat In Sun Valley wordt bekokstoofd een onverdeeld succes is. In 1999 werd tijdens dezelfde conferentie bedacht dat het een goed idee zou zijn om internetbedrijf AOL (America Online) te laten fuseren met Time Warner. Met de deal was 162 miljard dollar gemoeid. Het bleek een fiasco en er moest voor het boekjaar van 2002 een verlies van bijna 99 miljard dollar worden genoteerd, mede door een afschrijving van 45 miljard dollar op AOL.