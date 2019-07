Online seksshop Pabo failliet verklaard

Het erotische postorderbedrijf Pabo in Hulst is door de rechtbank failliet verklaard. Het bedrijf kan de schuldeisers niet meer betalen. Bij Pabo werken zo'n 55 medewerkers, meldt Omroep Zeeland. Wat de gevolgen zijn voor het personeel, is nog niet bekend.

Gisteren werd bekend dat Pabo financiƫle problemen heeft. Vorig jaar werd Pabo ook al failliet verklaard, maar toen kon het bedrijf een doorstart maken. Er verdwenen wel veel banen.

Pabo werd in 1984 opgericht door twee broers uit Hulst. Het postorderbedrijf verkocht onder meer pornofilms, seksspeeltjes en erotisch ondergoed. In 1999 werd Pabo overgenomen door het Duitse Beate Uhse, dat ook de erotische groothandel Scala en winkelketen Christine le Duc kocht. Beate Uhse zag de omzet de afgelopen jaren kelderen, onder meer door de opkomst van gratis internetporno.