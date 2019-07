Egypte vraag Interpol onderzoek te doen naar geveild beeld Toetanchamon

Egypte heeft Interpol gevraagd een 3000 jaar oude buste van farao Toetanchamon op te sporen. Vorige week werd het beeldje door Christie's in Londen geveild voor ruim 5,2 miljoen euro.

Die veiling vond plaats ondanks protesten van Egypte, dat claimt dat het beeldje waarschijnlijk in de jaren 70 is gestolen uit de tempel van Karnak in Luxor. Het bijna 30 centimeter hoge object ging naar een anoniem gebleven koper.

De Egyptische commissie die zich bezighoudt met het terughalen van antiquiteiten, de NCAR, vraagt Interpol nu om het beeldje op te sporen, omdat de benodigde eigendomspapieren zouden ontbreken. Ook spreekt de commissie haar diepe onvrede uit over "het onprofessionele gedrag om het beeldje te verkopen zonder de eigendomspapieren die een legale export uit Egypte bewijzen".

De commissie roept Groot-Brittannië op de eventuele export van de buste te verbieden totdat de documenten gezien zijn door de Egyptische autoriteiten. De voorzitter van de commissie, de Egyptische minister van Oudheden, heeft ook gezegd dat de kwestie mogelijk gevolgen heeft voor de 18 Britse archeologische missies die op dit moment plaatsvinden in Egypte.

Nooit eerder belangstelling

Veilinghuis Christie's zei vorige week vlak voor de veiling dat Egypte nooit eerder belangstelling voor het beeldje heeft getoond, ook al is het bestaan ervan "al jaren bekend". "Het object is geen onderwerp van onderzoek en is dat ook nooit geweest", aldus het veilinghuis dat ook zei nooit een voorwerp te veilen waar zorgen over zijn.

Christie's heeft bij de beschrijving van het beeld op de website ook een chronologie van eigenaren geplaatst. Daar staat dat het veilinghuis heeft begrepen dat het in de jaren zestig in bezit is gekomen van een Duitse prins. Maar de website Live Science trok dat vorige maand in twijfel na uitgebreid onderzoek.