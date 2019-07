Meer matches door verjonging stamceldonoren: 'Het verhaal sprak me aan'

Het aantal stamceldonoren in Nederland blijft toenemen. Onlangs vond de honderdste stamceldonatie van dit jaar plaats. In 2017 werd dit aantal in het hele jaar gehaald.

Bij een stamceldonatie worden stamcellen gedoneerd aan mensen die een ernstige bloedziekte hebben, zoals bloedkanker en leukemie. Bij donorbank Stichting Matchis, staan nu 300.000 donoren ingeschreven. Drie jaar geleden waren dat er nog 80.000.

De 36-jarige Peter Slump was onlangs de honderdste donor van dit jaar. Hij las vorig jaar op Facebook een bericht. "Ik weet niet eens meer of het van een donor of een patiënt was, maar het verhaal sprak me aan. Toen dacht ik: 'dat is heel mooi'", vertelt Slump in het radioprogramma Met het oog op morgen.

Verjonging bestand

Volgens directeur Jaap Dijkman van de Stichting Matchis heeft de toename van het aantal matches te maken met de verjonging van het bestand. "Hoe jonger de donor, hoe groter de kans dat de patiënt kan genezen", vertelt hij.

Mensen tussen de 18 en 55 jaar kunnen zich aanmelden als donor. De kans dat iemand wordt opgeroepen, ligt volgens Dijkman rond de 1 procent. "Naarmate ze jonger zijn, wordt die kans iets groter. Maar nooit meer dan 2 tot 2,5 procent."

Bij donoren wordt eerst wangslijm afgenomen. Als er dan sprake is van een match met een patiënt wordt er bloed afgenomen om te controleren of de donor ook echt geschikt is.

Peter Slump weet niet voor wie hij zijn stamcellen heeft gedoneerd. "Dat moet anoniem blijven. Ik weet alleen het geslacht en de leeftijdscategorie."

Ook Mick doneerde zijn stamcellen, en redde een leven. Hij vertelde zijn verhaal eerder aan NOS op 3: