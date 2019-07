Directeur kliniek Den Dolder: OVV-rapport zaak-Faber mist nuance

De directeur van de Fivoorkliniek in Den Dolder mist "bepaalde nuance" in het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de kliniek waar Michael P., de moordenaar van Anne Faber, werd behandeld. Directeur Erik Masthoff zegt in een interview met de Volkskrant onder meer dat de OVV geweldsincidenten in de gevangenis in Vught zwaarder opnam dan de gevangenis zelf.

In het OVV-rapport staat dat rond de behandeling van P. ernstige fouten zijn gemaakt in de kliniek in Den Dolder en in de gevangenis in Vught. Zo meldde de instelling in Vught volgens de OVV niets over de geweldsincidenten van P. in de gevangenis en werd er te weinig informatie overgedragen over de zedenproblematiek van P.

Masthoff, die tegenwoordig verantwoordelijk is voor de kliniek in Den Dolder, maar destijds nog ging over de behandeling van P. in de gevangenis in Vught, zegt over de geweldsincidenten dat die vaker voorkomen in het gevangeniswezen. Met de kennis van toen vindt hij het niet vreemd dat P. werd omschreven als "modelpatiënt", omdat hij zich goed gedroeg en meewerkte met zijn behandeling.