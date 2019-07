Veel schade bij plofkraak in Landgraaf, omwonenden elders opgevangen

Een plofkraak heeft vanochtend vroeg veel schade aangericht bij een winkelcentrum in Landgraaf. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Omwonenden zijn opgevangen in het gemeentehuis.

De geldautomaat van ABN Amro aan het Raadhuisplein werd rond 05.00 uur opgeblazen. Niet alleen de gevel van de bank is flink beschadigd. Ook de ruiten van naastgelegen panden zijn gesneuveld door de harde knal.

Volgens de politie gingen meerdere verdachten er na de plofkraak in een donkerkleurige auto vandoor. Het is nog niet bekend of de daders geld hebben buitgemaakt, meldt 1Limburg.