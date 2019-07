AIVD-aangifte tegen Volkskrant-journalist om 'staatsgeheimen' in boek

De AIVD doet aangifte tegen Volkskrant-journalist Huib Modderkolk. Daarmee probeert de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst te voorkomen dat informatie over een bepaalde inlichtingenoperatie openbaar wordt gemaakt via een boek dat de journalist heeft geschreven.

Het boek van Modderkolk (36), Het is oorlog, maar niemand die het ziet, gaat over digitale spionage en verschijnt eind augustus.

Modderkolk legde de conceptversie van het boek een paar weken geleden voor aan de AIVD, om te voorkomen dat betrokkenen in gevaar zouden worden gebracht door details in het boek, schrijft de Volkskrant. Hij paste op verzoek van de veiligheidsdienst een paar zinnen aan, maar ging niet mee met alle verzoeken.

Zo wilde de AIVD dat bepaalde passages uit het boek worden geschrapt, omdat daarmee informatie over een inlichtingenoperatie openbaar zou worden. Modderkolk zegt niet doof te zijn voor goede argumenten van de AIVD als het gaat over de veiligheid van mensen, maar zegt dat de bewuste operatie al is afgerond.

Juridische stappen

Twee weken geleden dreigde de AIVD al met juridische stappen en eiste in een brief dat in ieder geval "namen van medewerkers, bronnen, operatienamen en andere informatie die de geheimhouding van bronnen mogelijk bedreigt", moeten worden verwijderd.

Dick Schoof, directeur-generaal van de AIVD, schrijft in die brief dat hij de belangen van onder meer de vrijheid van meningsuiting en openbaarheid van overheidsinformatie erkent, maar dat "die belangen niet absoluut zijn en kunnen worden beperkt, onder meer in belang van de staat".

Opmerkelijk is dat ook aangifte tegen journalist Modderkolk zelf wordt gedaan, "wegens (uw voornemen tot) schending en openbaarmaking van staatsgeheime informatie". Het is aan het Openbaar Ministerie om te onderzoeken of Modderkolk strafbare feiten heeft gepleegd en of hij daarvoor moet worden vervolgd.

Eigenaardige actie

Hoofdredacteur Philippe Remarque van de Volkskrant noemt die persoonlijke aangifte in de krant een eigenaardige actie. "Aangifte doen tegen de journalist persoonlijk is in onze ogen een onnodig forse stap. Als het een poging is ons onder druk te zetten, dan is die niet geslaagd."

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt dat er een aangifte ligt, maar wil alleen kwijt dat "de juridische procedure met vertrouwen tegemoet wordt gezien".