Wekdienst 9/7: Hoger beroep Van Rey en uitspraak in zaak Holocaustmonument

De omstreden uitleveringswet, waar in Hongkong veelvuldig tegen is geprotesteerd, was "een complete mislukking". Dat zegt regeringsleider Carrie Lam. Honderdduizenden mensen gingen de afgelopen weken de straat op om hun onvrede te uitten. Vaak leidde dat tot confrontaties met de politie.

De wet wordt niet meer in stemming gebracht. "Dat gaat niet gebeuren. De wet is dood", aldus Lam. Het is de vraag of de demonstranten daar genoegen mee nemen. Ze hebben niet het vertrouwen dat de wet officieel van tafel gaat, willen dat Lam opstapt en vragen om onafhankelijk onderzoek naar het optreden van de politie.

Pestgedrag is allang niet alleen meer iets van het schoolplein, maar komt ook online veel voor. Instagram wil daar nu een stokje voor steken met een anti-pest tool. Met een algoritme worden berichten beoordeeld op negatieve zinnen, woorden en emoticons. Als iemand een bericht stuurt dat mogelijk ongepast is, krijgt diegene een waarschuwing.

De functie is nu alleen nog beschikbaar voor Engelstalige gebruikers, maar het is de bedoeling dat de tool wereldwijd wordt uitgerold.