Instagram introduceert functie om pesten tegen te gaan

Instagram heeft een nieuwe functie geïntroduceerd waarmee het hoopt online pesten tegen te kunnen gaan. Met behulp van een algoritme worden zinsneden herkend die vaak door gebruikers worden gerapporteerd als ongepast.

In een voorbeeld van Instagram is te zien hoe iemand het bericht "je bent zo lelijk en dom" probeert te plaatsen. Voordat dat lukt, komt er een waarschuwing: "Weet je zeker dat je dit wilt posten?" De gebruiker kan de melding alsnog negeren, maar volgens het bedrijf is uit tests gebleken dat sommige mensen daadwerkelijk hun post wissen of wijzigen.