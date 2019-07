Overheid betaalt bijna driekwart van kinderopvang

De kinderopvang wordt steeds meer betaald met toeslagengeld. 73 procent van de opvangkosten is niet voor rekening van de ouders, maar van de staat. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over de eerste vier maanden van dit jaar, tegenover 70 procent in 2018. Het deel toeslagengeld is na 2010 niet meer zo groot geweest.

In 2018 werd er al 2,6 miljard euro aan kinderopvangtoeslag uitgekeerd. De verwachting is dat dit bedrag dit jaar zal stijgen, omdat de overheid het budget voor kinderopvangtoeslag heeft verhoogd. Gemiddeld ontvingen ouders het afgelopen jaar 4200 euro aan kinderopvangtoeslag.

BSO in kindercentra duurder

De buitenschoolse opvang (BSO) zal in 2019 voor een deel van de ouders duurder zijn, constateert het CBS. Dat komt doordat meer kinderen in kindercentra tegen of boven het maximaal te declareren uurtarief worden opgevangen. Het gaat om 83 procent van de kinderen. In 2018 was dit nog 70 procent. In steden moeten ouders vaker eigen geld meebrengen (85 procent) dan in dorpen (75 procent).

Dat ouders vaker moeten bijbetalen voor buitenschoolse opvang, komt mede doordat het uurtarief dat mag worden gedeclareerd, is verlaagd van 6,95 euro naar 6,89 euro in 2019. Voor andere opvangsoorten geldt juist het omgekeerde. Daar hoeft minder vaak eigen geld ingelegd te worden. Ouders krijgen daar een hogere kinderopvangtoeslag voor ieder uur dat hun kind bij de opvang is.

Steeds meer kinderen

Zo'n 40 procent van alle kinderen tussen de 0 en de 12 jaar gaat naar de kinderopvang. Dat zijn bijna 950.000 kinderen. Het is een flinke stijging ten opzichte van 2014. Toen lag dat percentage op 31 procent. De stijging komt vooral omdat veel peuterspeelzalen vanaf 2016 zijn omgebouwd tot kinderopvanglocaties, waardoor ouders ook toeslag ontvangen voor de peuteropvang.