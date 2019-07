Taakstraf voor verkoop mdma die meisje fataal werd

Een 32-jarige man uit Nieuwe Niedorp in Noord-Holland is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur voor het verkopen van mdma aan een minderjarige jongen. De jongen nam de drugs in december mee naar een feestje, waar ze werden gebruikt door een 17-jarig meisje uit Dirkshoorn. Ze overleefde dat niet.

De rechtbank acht het niet bewezen dat de man in drugs handelde en oordeelt dat het een eenmalige misstap was. Omdat de man de mdma niet direct aan het meisje heeft geleverd, is hij niet vervolgd voor schuld aan haar overlijden.

Naast de taakstraf krijgt de verdachte ook een voorwaardelijke celstraf van 104 dagen. Verder moet hij zich laten behandelen door de verslavingszorg en moet hij meewerken aan drugstesten.

Mokerslag

De dood van het 17-jarige meisje kwam eind vorig jaar aan als een mokerslag in haar geboortedorp, schrijft NH Nieuws. Het meisje werd na het innemen van de drugs onwel en overleed in de ambulance op weg naar het ziekenhuis. Onderzoek wees uit dat de mdma haar fataal was geworden.