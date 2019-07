Binnenhof-bewoners krijgen geen uitstel, bouwers staan (bijna) klaar

Het Rijksvastgoedbedrijf start in 16 september 2020 met allerlei noodzakelijke onderzoeken naar onder meer de fundering, kabels en leidingen, de grond, asbest en archeologisch waardevol materiaal. Er komt ook een verkennend onderzoek naar het graf van Johan van Oldenbarnevelt. Die raadspensionaris uit de Tachtigjarige Oorlog ligt mogelijk begraven in de kelder van het gebouw van de Eerste Kamer.

Lawaaierig

De onderzoeken kunnen nu niet gedaan worden vanwege de aanwezigheid van de bewoners. Dat zijn niet alleen de mensen van de Tweede en Eerste Kamer maar ook ambtenaren van de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken. "Ze kunnen echt niet blijven want de vloeren en wanden moeten open. Het is lawaaierig en overal zit stof", zegt projectleider Van der Vegte.

Het ontbreken van een Definitief Ontwerp (DO), dat na het VO komt, is geen probleem, verzekert het RVB. Deze onderzoeken nemen zeker zo'n half jaar in beslag. Pas daarna worden de bouwketen op het Binnenhof geplaatst en begint de feitelijke bouw. Op het hoogtepunt van de renovatie zullen zo'n 700 bouwlieden per dag aan het werk zijn.