OM eist ruim 3 jaar cel tegen topman Biodiesel Kampen

Het Openbaar Ministerie heeft drie jaar en twee maanden cel geëist tegen de topman van Biodiesel Kampen. Cees B. wordt verdacht van fraude, valsheid in geschrifte en witwassen.

Biodiesel Kampen zet oud frituurvet om in biodiesel. Hij wordt verdacht van fraude met zogeheten Biotickets; een soort duurzaamheidscertificaten voor biodiesel. Door het gesjoemel werd veel meer biodiesel met zo'n certificaat verkocht dan mogelijk is op basis van de ingekochte of geproduceerde hoeveelheden duurzame biodiesel. Dit leverde het bedrijf twee miljoen euro op.

Vakantiehuisjes

Tijdens het onderzoek naar deze fraude bleek het bedrijf volgens het OM ook voor vier miljoen euro aan belastingfraude te plegen. Hierbij schreef Biodiesel Kampen te hoge rekeningen uit aan bedrijven. Het te veel betaalde geld werd overgemaakt naar een rekening op Bonaire, waarvan vakantiehuisjes werden gekocht.

Door alle rechtszaken is het voortbestaan van het bedrijf in gevaar, schrijft RTV Oost. De verwachting is dat Biodiesel Kampen volgende maand de salarissen niet meer kan betalen, omdat bedrijven niet meer willen samenwerken.

Meer celstraffen

Ook tegen de rest van de bedrijfstop eist het Openbaar Ministerie celstraffen. Tegen de vrouw van Cees B. werd twee jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. De financieel directeur zou anderhalf jaar de cel in moeten en een boekhouder zestien maanden. In beide gevallen is hiervan de helft voorwaardelijk.