14 arrestaties na vondst dode man in Berkel en Rodenrijs

De politie heeft veertien mannen aangehouden na de vondst van een dode man in een woning in Berkel en Rodenrijs. Ze waren allemaal binnen op het moment van de vondst.

Het is onbekend hoe het slachtoffer om het leven is gekomen. De politie heeft het vermoeden dat er een strafbaar feit is gepleegd en heeft uit voorzorg alle aanwezige mannen aangehouden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Welk strafbaar feit er is gepleegd wil de politie niet zeggen. "Het onderzoek is nog in volle gang", zegt een woordvoerder tegen RTV Rijnmond. Het verhoren van de arrestanten verloopt volgens de woordvoerder moeizaam "omdat niet iedereen even vloeiend Nederlands spreekt."

Volgens omwonenden was het huis verhuurd aan Oost-Europese migranten.