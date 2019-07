Pastoor en huilende kerkgangers bij afgebrande kerk: 'Het is afschuwelijk'

Geëmotioneerd staan mensen voor de afgebrande Moeder Teresakerk in Hengelo, waar bijna niets meer van over is. Een grote uitslaande brand heeft het katholieke gebedshuis vanochtend compleet verwoest.

Pastoor Marc Oortman is zichtbaar aangedaan als hij de afgebrande kerk ziet. "Het is echt afschuwelijk, er is niets van over. Ik kan het niet geloven. Gisteren hebben we hier nog een viering gehad en nu sta ik ineens voor een ruïne", zegt hij tegen RTV Oost. "Het belangrijkste is natuurlijk dat er geen gewonden of doden zijn gevallen, maar het doet heel erg pijn."

Dat de brand iets te maken heeft met de viering, lijkt de pastoor sterk. "Ik kan geen enkele reden verzinnen om aan te nemen dat er iets anders geweest is dan normaal. Ook de brandweer weet nog niet wat de oorzaak is."

Hecht

De kerk uit 1998 kent een hechte gemeenschap. "Het is een heel trouwe groep mensen. Het moet afschuwelijk voor ze zijn, zeker voor de mensen die de kerk hebben zien ontstaan en er vanaf het begin bij zijn", zegt Oortman. "Voor hen is de klap heel erg groot."

Een gemeentelid staat huilend voor de kerk. "Het is een verdrietig schouwspel. De kerk is helemaal verwoest. Alles is weg, echt alles. Verschrikkelijk."

Voor de gemeenschap is een huis opengesteld om samen te komen. "We gaan verder", verzucht de kerkganger. "Het gaat niet om de stenen, het gaat om de mensen. De stenen zijn heel belangrijk geweest omdat ze heel veel herinneringen dragen, maar de gemeenschap krijgen ze niet klein."