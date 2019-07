Meisje van 1 overlijdt na val van cruiseschip

In Puerto Rico is een 1-jarig meisje om het leven gekomen toen ze van een cruiseschip viel. Het drama gebeurde in de haven van San Juan, waar haar opa haar tijdens het spelen uit een raam op het elfde dek van het cruiseschip Freedom of the Seas liet bungelen. Het meisje glipte uit zijn handen en viel naar beneden, op de kade waaraan het schip lag afgemeerd.

Het slachtoffertje werd nog met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar was niet meer te redden. De politie onderzoekt de zaak. Volgens lokale media wordt niet uitgegaan van kwade opzet. "Het was een tragisch ongeval", zegt het hoofd van de Openbare Veiligheid tegen een plaatselijke krant.

Het meisje zou afkomstig zijn uit de Amerikaanse staat Indiana en zou in het Caribisch gebied op reis zijn geweest met haar ouders, grootouders en een broer.