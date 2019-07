Rusland woedend over tirade Georgische tv-presentator tegen Poetin

In Georgië heeft de particuliere omroep Rustavi 2 olie op het vuur gegooid in het onlangs opgelaaide conflict met Rusland. Aanleiding daarvoor is een woede-uitbarsting van een van de tv-presentatoren.

Live op televisie haalde hij gisteravond in het Russisch uit naar president Poetin en diens familie. Hij noemde Poetin een "bezetter", beledigde diens overleden ouders en zei verder dat de president en zijn "slaven" uit Georgië moeten vertrekken.

Rusland heeft militairen gestationeerd in de afvallige Georgische regio's Abchazië en Zuid-Ossetië.

Moskou spreekt in een reactie van een "onaanvaardbare, obscene tirade" en "een schande voor het Georgische volk". Ook de Georgische president Zoerabisjvili heeft de woede-uitbarsting veroordeeld. Zij zegt dat Poetin door het slijk is gehaald.

Meteen na de uitzending kwam het tot protesten bij het omroepgebouw in Tblisi en klonk de roep om het ontslag van de journalist.

Vliegverbod

Aanleiding voor de tirade was het vliegverbod dat Rusland onlangs tegen Georgië afkondigde. Met ingang van vandaag zijn directe vluchten van Rusland naar Georgië verboden. De strafmaatregel is een reactie op anti-Russische protesten in Tblisi.

Vooral de toeristenindustrie wordt door het verbod getroffen. Jaarlijks bezoeken 1 miljoen Russische toeristen de voormalige Sovjet-republiek op de Zuidelijke Kaukasus. Waarschijnlijk neemt dat aantal flink af nu mensen een omweg moeten nemen om in Georgië te komen.

Een van de alternatieven is vliegen naar het zuiden van Rusland en van daar verder reizen met de auto. Mensen kunnen ook vliegen naar Istanbul in Turkije en dan een vlucht nemen naar Tblisi.

De relatie tussen Rusland en de voormalige Sovjet-republiek Georgië is al jaren gespannen, onder meer vanwege de steun van Moskou voor afscheidingsbewegingen in Abchazië en Zuid-Ossetië. In 2008 waren de twee landen enkele dagen verwikkeld in een oorlog en drongen Russische militairen Georgië binnen. De twee landen onderhouden al jaren geen diplomatieke betrekkingen.