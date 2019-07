Verbrede A6 bij Almere officieel geopend

Tussen Almere Havendreef en Almere Buiten Oost heeft de snelweg nu in beide richtingen vier banen in plaats van twee. Voorheen stonden 's ochtends en 's avonds in de spits lange files, vooral door automobilisten die van Almere en Lelystad naar hun werk in Amsterdam gingen.

'Sprintje trekken'

De verdubbeling is een jaar eerder klaar dan in eerste instantie gepland. "We moesten een sprintje trekken", vertelt verkeersmanager Niels van den Brink van Rijkswaterstaat. "Door de aantrekkende economie reden meer mensen over de A6 naar hun werk en dus werden de files steeds langer."

Het dertien kilometer lange stuk snelweg is vanaf dit najaar de eerste energieneutrale snelweg van Nederland. Dan gaat het zonnepanelenveld bij knooppunt Almere in gebruik. Die voorziet in energie voor alle elektrische verkeerssystemen op het nieuwe stuk A6, zoals de verlichting en matrixborden. De snelweg ligt nu een paar meter lager dan eerst en daarom zijn ook de viaducten vernieuwd. Bij Almere Haven is een breed viaduct aangelegd met daar bovenop een busstation.

Minister Van Nieuwenhuizen verricht de officiƫle openingshandeling van het nieuwe stuk A6. Automobilisten konden de bredere snelweg al een week eerder gebruiken.