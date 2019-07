Wallaby's aan de wandel in Amsterdam en Epe

In Epe is vanmorgen een loslopende wallaby gezien. Het dier is razendsnel en nog niet gevangen. Verschillende mensen belden de politie. De kleine kangoeroe blijkt ontsnapt te zijn door over een ruim twee meter hoog hek te springen van kinderboerderij De Koperen Ezel.

"Hij heeft het al eens eerder gedaan. Toen heb ik het gaas verhoogd naar 2,5 meter. Maar toch doet-ie het", zegt Ard Westerink van de kinderboerderij tegen Omroep Gelderland. "Ze hebben heel veel kracht in die kleine beentjes."

Westerink is met wat mensen aan het zoeken en probeert hem te verdoven zodra ze hem vinden. Hij adviseert mensen die hem zien om niet achter hem aan te gaan, want dan jagen ze hem weg. "We wachten op een nieuwe melding, zodat we hem kunnen lokaliseren. Ondertussen wordt er in de omgeving wel gepatrouilleerd."

Wallaby bij de tramhalte

Ook uit Artis is vannacht een wallaby ontsnapt. Het dier werd huppend op straat gespot vlak bij de Amsterdamse dierentuin. Hij liep richting tramhalte Alexanderplein, waar op dat tijdstip geen trams stoppen.

Volgens een ooggetuige hupte het dier "met een rotgang" langs zes politieauto's, waarna hij richting de dierentuin is gedreven. "Daar is de wallaby onder het aquariumhek door Artis weer binnengekomen", zegt de wallabyverzorger van de dierentuin tegen NH Nieuws. Hoe het dier kon ontsnappen is voor Artis nog een raadsel. Ook deze wallaby nam al eens eerder de benen.

De ontsnapping van de twee dieren zorgden voor wat verwarring op Twitter.