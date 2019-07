Lachgaspatronen gevonden in gecrashte auto België

In de auto die zaterdagochtend in België met hoge snelheid de voorgevel van een café ramde, zijn lachgaspatronen gevonden. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Hasselt heeft dat bevestigd tegen de VRT.

Bij het ongeluk kwamen alle vijf inzittenden om het leven, onder wie een Nederlander. Ze waren tussen de 18 en 22 jaar. Onbekend is nog of ze lachgas hadden gebruikt.

Lachgas inademen veroorzaakt een lichte roes. De patronen zijn vrij verkrijgbaar, maar het gebruik ervan is niet zonder risico.

Het ongeluk gebeurde zaterdag iets na 06.00 uur in het centrum van Kortessem in de Belgische provincie Limburg. De auto met de vijf raakte van de weg en boorde zich met hoge snelheid in de gevel van een café. Het café was op dat moment gesloten. De inzittenden waren op slag dood.