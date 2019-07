Syriëgangers ontkennen lidmaatschap IS, 'alleen in ziekenhuis gewerkt'

Syriëgangers Reda N. en Oussama A. ontkennen dat ze hebben gevochten voor Islamitische Staat. Ook hebben ze geen mensen geronseld, zeiden ze tijdens de behandeling van hun zaak in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

N. en A. reisden in 2014 naar Syrië en Irak en zouden zich daar hebben aangesloten bij IS. In 2016 vluchtten ze naar de grens met Turkije. In dat land werden ze opgepakt en veroordeeld tot zes jaar en drie maanden voor lidmaatschap van een terroristische organisatie.

Ze zijn tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. Dat beroep mochten ze in vrijheid afwachten, maar ze werden wel gedwongen om Turkije te verlaten.

Bij terugkeer in Nederland werden Reda N. en Oussama A. vastgezet. Ze worden hier verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie en van ronselen. Verder wordt A. nog verdacht van een oorlogsmisdaad omdat hij op de foto is gegaan met een dode.

Uitzondering

In principe kunnen mensen niet twee keer veroordeeld worden voor hetzelfde vergrijp, maar volgens het Openbaar Ministerie kan daar een uitzondering op worden gemaakt als de straf nog niet helemaal is uitgezeten of als de straf nog niet onherroepelijk is. De rechter zal nu bepalen of dit ook voor Reda N. en Oussama A. van toepassing is.

De twee mannen zeiden vandaag voor de rechtbank dat ze naar Syrië zijn gereisd om mensen te helpen. Volgens hen hebben ze geholpen in een ziekenhuis. N. sprak ook over foto's waarop hij is te zien in gevechtskleding van IS. Volgens N. was dit stoerdoenerij.

Ronselen

Volgens het Openbaar Ministerie heeft N. zich ook schuldig gemaakt aan ronselen. Zo hebben twee vrouwen die bij de grens met Turkije werden tegengehouden verklaard dat hij hen probeerde over te halen om naar Syrië te komen en om daar met hem en A. te trouwen.

Oussama A. kwam later in de rechtszaal aan het woord. Hij zei in een verklaring dat hij afstand neemt van IS. "Ik bemoei me nooit met politiek. Ik dacht dat ik daar de kans had mijn leven te kunnen opbouwen."