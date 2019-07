Podcast De Dag: dit zijn de lessen die we meenemen van het WK

Een gouden medaille is het niet geworden, maar de WK-finale tegen de Verenigde Staten trok gisteren wel 5,5 miljoen kijkers in Nederland. Een kijkcijferrecord voor de voetbalsters.

Journalisten Noor Spanjer en Nynke de Jong bespreken in podcast De Dag wat dit WK betekent voor het vrouwenvoetbal en welke lessen 'we' als souvenirs meenemen uit Frankrijk.

De Jong: "Miljoenen mensen hebben gezien dat ook vrouwen kwaad kunnen worden, schoppen en spugen. Ik ben opgegroeid in de tijd dat Pipi Langkous de enige stoere vrouw was, maar mijn dochter heeft drie weken lang alleen maar versies van Pipi Langkous op het veld zien staan. Dat is van onschatbare waarde."