Meer slachtoffers seksueel geweld snel naar politie en hulpverleners

De landelijk coördinator van het Centrum Seksueel Geweld, Iva Bicanic, is blij met de cijfers, ook al is het naar verwachting nog het topje van de ijsberg. "We gaan de kant op dat mensen weten dat ze naar het Centrum Seksueel Geweld moeten als het net is gebeurd, zoals je ook weet dat je na een ernstige verbranding naar het brandwondencentrum moet."

Ze denkt ook dat er meer aandacht is voor seksueel geweld, mede door me too. "Het onderwerp is niet meer weg te denken uit de media. Mensen worden daardoor realistischer over seksueel misbruik en hun eigen kwetsbaarheid."

De stijging komt dus door meer bekendheid, maar ook doordat politie en hulpverleners steeds beter doorverwijzen naar het CSG. Dat dat binnen zeven dagen gebeurt, is van groot belang voor het veiligstellen van sporen door de politie, het geven van medicatie tegen soa's en de kans op psychisch herstel.

Niet meteen douchen, wel melden

Bicanic: "Slachtoffers gaan na een verkrachting vaak vooral eerst lang douchen. Begrijpelijk, want je voelt je vies. Maar eigenlijk moet dat niet. Niet douchen, niet tandenpoetsen, wel plas opvangen en gelijk naar het centrum."

Tot een week na een verkrachting of aanranding kan de politie nog sporen op het lichaam vinden, zoals haren en sperma. Dat vergroot de kans op het vinden van de dader. Ook kan er dan nog medicatie worden gegeven om een zwangerschap tegen te gaan.