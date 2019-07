Stenen door de ramen bij Groningse journalist

Vrijdagnacht kwam Willem Groeneveld nietsvermoedend thuis. De Groningse journalist van nieuwssite Sikkom had met zijn vriendin een borreltje gedronken in de stad. Zij kwam vijf minuten later binnen en had al gezien dat er iets mis was.

"We stapten samen de woonkamer in en zagen dat er een klein ruitje en een ander raam waren ingegooid. De woonkamer lag vol met glas" vertelt hij aan RTV Noord.

Ze belden de politie en deden een klein buurtonderzoek. Buren hadden twee jongens met capuchon op weg zien rennen. In overleg met zijn advocaat besloot Groeneveld vanmorgen aangifte te doen bij de politie.

Huisjesmelkers

De vijf stenen liggen voor hem op de tafel. De journalist heeft wel een vermoeden waar dit vandaan komt. Hij schrijft al een aantal jaar over huisjesmelkers, verhuurders en makelaars die in de fout gaan.

"Ik had vrijdag een gesprek met een makelaar over een nieuwe vorm die hij heeft bedacht om geld te vragen voor bemiddeling en midden in het gesprek noemt hij mijn huisnummer. Daarbij zegt de makelaar ineens: 'Nu komt het dichtbij, hè?' Dat was sowieso intimidatie."

Groeneveld is al vaker bedreigd door verhuurders maar tot nu toe was er niks gebeurd. "Ik ben vrijdagnacht erg geschrokken en inmiddels wel wat bedaard. Wat overblijft is strijdvaardigheid."

Volgens Groeneveld zit de politie erbovenop. Hij heeft meerdere keren met de burgemeester van Groningen gesproken. "Dit sterkt me alleen maar in de overtuiging dat de wereld in sommige gevallen nog behoorlijk verrot is en dat er nog verhalen zijn die verteld moeten worden."

De journalist heeft de politie ook geluidsfragmenten gegeven van het gesprek met de makelaar. De politie laat weten de geluidsopnamen mee te nemen in het onderzoek.

'Strafeis met 200 procent omhoog'

Groeneveld heeft zich nog niet gemeld bij de NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Secretaris Rosa García López gaat contact met hem opnemen. "Als journalisten bedreigd worden vanwege hun journalistieke werk dan is aangifte doen bij de politie belangrijk."

In 2017 heeft ombudsman Brenninkmeijer onderzoek gedaan naar bedreigingen van Nederlandse journalisten. Daar kwam uit dat zij vaker dan voorheen worden bedreigd en daardoor hun werk minder goed kunnen doen of stopten met risicovol werk.

"Daarna is er een stuurgroep opgericht en is afgesproken met justitie dat de strafeis met 200 procent omhoog gaat als iemand bedreigd wordt vanwege journalistiek werk. Dit is een eerste testcase. Wat hier gebeurd is, kan niet", zegt García López.