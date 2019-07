Save the Children waarschuwt voor nieuwe cholera-epidemie in Jemen

Save the Children waarschuwt voor een nieuwe cholera-epidemie in Jemen. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn al 713 mensen aan de ziekte overleden. Dat zijn er negen keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Onder de doden zijn 193 kinderen.

Ook zijn veel meer mensen ziek. Meer dan 439.000 Jemenieten kregen dit jaar cholera. Bijna de helft van hen is jonger dan 15 jaar. "Met het regenseizoen in aantocht zijn we bang dat de problemen alleen maar groter worden", zegt Annemieke Ruggenberg van Save the Children.

Jemen zucht al vier jaar onder de oorlog tussen de Jemenitische regering die wordt gesteund door Saudi-Arabiƫ en de Houthi-rebellen die hoogstwaarschijnlijk worden gesteund door Iran. Door het conflict wordt vuilnis niet meer opgehaald en zijn rioleringen en toiletten gebombardeerd. Het oppervlaktewater in het land is vervuild waardoor ruim 9 miljoen kinderen volgens Save the Children geen toegang hebben tot schoon drinkwater. Bovendien heerst er hongersnood.

"Het enige dat echt zou helpen is dat de oorlog stopt, of de strijdende partijen meer rekening houden met de bevolking. Zodat hulpgoederen als schoon drinkwater en voedsel worden binnengelaten", zegt Ruggenberg. "Maar de afspraken die in Stockholm zijn gemaakt over het staakt-het-vuren, worden niet goed nageleefd."

Nauwelijks schoon water

Hygiƫne is door de aanhoudende oorlog een groot probleem in Jemen. "Er is nauwelijks schoon water. Daarbij zijn heel veel kinderen ondervoed, dat baart ons nog de meeste zorgen. Want dat maakt hen kwetsbaar, waardoor ze drie keer zoveel kans hebben om cholera op te lopen."

Ook het gebrek aan medisch personeel noemt Save the Children zorgelijk. "Veel mensen in de gezondheidszorg krijgen van de overheid geen salaris meer en kiezen er noodgedwongen voor om te stoppen met werken. Dat betekent dat er minder opvang is voor mensen die ziek worden."