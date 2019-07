Waaghals beklimt wolkenkrabber 'The Shard' in Londen

Een man is bezig om de wolkenkrabber 'The Shard' in Londen te beklimmen. Hij doet dat volgens omstanders zonder touwen.

De wolkenkrabber is 306 meter hoog en staat in de top-50 van hoogste gebouwen ter wereld. Volgens de BBC kreeg de politie om 05.15 uur een melding dat er iemand het gebouw beklom. De politie heeft de man gesproken, maar niet gearresteerd. Op dat moment was hij al halverwege zijn klim.

Het is niet de eerste keer dat de wolkenkrabber wordt beklommen, in 2017 beklom youtuber CassOnline de toren. Vorig jaar verbood de rechter een klimpoging van een klimmer met de naam The French Spiderman.