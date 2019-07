Zuid-Koreaan (73) loopt over naar het Noorden

Een Zuid-Koreaanse man is overgelopen naar Noord-Korea. Choe In-guk is de zoon van twee hooggeplaatste Zuid-Koreaanse diplomaten die in de jaren 80 uitweken naar het Noorden en de kant kozen van het stalinistische regime. Het gebeurt zelden dat Zuid-Koreanen hun heil zoeken in het Noorden.

Choe In-guk (73) werd op de luchthaven van Pyongyang met bloemen ontvangen. Hij las een verklaring voor waarin hij zei dat hij de rest van zijn leven in Noord-Korea wil blijven. "Ik wil zo de liefste wens van mijn ouders vervullen en werken aan de hereniging met het Zuiden".

Waarom hij nu pas overloopt, is niet duidelijk. Correspondent Sjoerd den Daas vermoedt dat de man zijn hele leven heeft moeten vechten tegen het stigma dat zijn ouders overlopers en verraders waren.

Vermoedelijk is Choe In-guk via China naar Noord-Korea gevlogen, met toestemming van de Chinese autoriteiten.

Wet overtreden

Als het zo is gegaan, heeft hij de wet in zijn land overtreden. Zuid-Koreanen die naar het Noorden willen, moeten daarvoor toestemming vragen. De man was vaker in Noord-Korea, onder meer voor de begrafenis van zijn moeder in 2016. Zijn vader, die in de Zuid-Koreaanse regering had gediend als minister van Buitenlandse Zaken, overleed in 1989.

De relatie tussen de twee Korea's is de laatste tijd verbeterd, maar nog steeds verkeren de landen officieel op voet van oorlog met elkaar. Na de wapenstilstand in 1953 is er nooit een vredesakkoord gesloten.

De afgelopen zeventig jaar zijn enkele tienduizenden Noord-Koreanen naar het Zuiden gevlucht, om te ontsnappen aan armoede en onderdrukking. Onder hen waren ook enkele militairen die onder een kogelregen van collega's de zwaarbewaakte grens overstaken.

Van Zuid naar Noord gaat het om een handvol gevallen.