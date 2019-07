Reling redt automobilist van val viaduct A15

Een automobilist is vanmorgen tegen de reling van een viaduct over de A15 bij Spijkenisse gebotst. Door de klap hing de auto met één wiel over het viaduct, meldt RTV Rijnmond. Omdat onderdelen van de auto en de reling op de snelweg eronder terechtkwamen, waren twee rijstroken richting Gorinchem vanmorgen dicht.

Volgens een weginspecteur van Rijkswaterstaat kwam de automobilist vanaf de Hartelbrug over de N218. Op de plek waar de weg afbuigt richting de Botlektunnel reed hij rechtdoor. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht, het is niet bekend hoe hij eraan toe is.

Inmiddels zijn de rijstroken weer open en is de auto weggetakeld.