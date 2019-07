Wekdienst 8/7: geen huldiging Oranje en groot onderzoek naar Nachtwacht achter glas

Wat heb je gemist?

De 18-jarige Loes die gisteren dood werd teruggevonden bij het Gelderse dorp Oene, blijkt door een ongeluk om het leven te zijn gekomen. De politie meldde afgelopen nacht dat er daarom geen verdere mededelingen zullen worden gedaan over de zaak.

De jonge vrouw uit Epe verdween in de nacht van vrijdag op zaterdag na een feestje. Haar lichaam werd gisteren in de loop van de dag teruggevonden na een grote zoektocht in de omgeving.

Ander nieuws uit de nacht:

De man die vastzit voor de moord op de Duitse politicus Walter Lübcke, had al twee keer eerder overwogen hem dood te schieten, melden Duitse media. Stephan E. verklaarde tegen de politie dat hij in 2017 en 2018 al eens met een vuurwapen naar het woonadres van Lübcke was gegaan. Later trok hij deze verklaring weer in.

President Trump heeft het nationale elftal gefeliciteerd met hun overwinning op het WK voetbal. In een tweet sprak hij van prachtspel, hoewel hij eerder nog met Megan Rapinoe had geruzied: de aanvoerder zei niet naar het 'fucking White House' te komen zolang Trump er woont.

Scholen beginnen het komende schooljaar weer met een flink lerarentekort. De brancheorganisatie voor het basisonderwijs de PO-Raad meldt na onderzoek dat de tekorten zelfs nog groter zijn dan vorig jaar: toen werden 1300 vacatures niet ingevuld. Dit jaar zijn dat er waarschijnlijk 1400.

En dan nog even dit:

In het Zweedse Uppsala hebben archeologen twee bootgraven gevonden van zeker duizend jaar oud. Een van de graven was geheel ongeschonden en stamt uit de Vikingtijd tussen 800 en 100, of mogelijk nog ouder. In het graf werden de resten van een man, een paard en een hond aangetroffen.

In die tijd werden de meeste doden gecremeerd, dit soort bootgraven waren alleen weggelegd voor prominente personen. Er zijn in het verleden zo'n tien teruggevonden. De laatste keer was 50 jaar geleden, daarom zijn archeologen blij dat ze zich met moderne onderzoeksmethoden op het graf kunnen storten.

"Omdat bootgraven zo zeldzaam zijn, is dit de perfecte kans om dit begrafenisritueel met nieuwe methoden te onderzoeken", zei een van de onderzoekers. Dat kan nieuwe resultaten, theorieën en antwoorden opleveren.