Massale vissterfte door brand in bourbonopslag Jim Beam

Vissen in de Kentucky-rivier gaan massaal dood door de brand bij een bourbonopslag van Jim Beam. Er is een grote hoeveelheid alcohol in de rivier gelopen, waardoor de vissen bezwijken.

Afgelopen dinsdag ontstond er een grote brand in de loods met 45.000 vaten, in de plaats Versailles. Mogelijk was het vuur veroorzaakt door blikseminslag. De brandweer had grote moeite het vuur onder controle te krijgen door de grote hoeveelheid alcohol.

Hoewel de brandweer het vuur gecontroleerd door liet branden om minder alcohol in het milieu terecht te laten komen, is er toch een alcoholpluim van 37 kilometer ontstaan in de rivier. Natuurbeheer waarschuwt dat mensen op en om de rivier veel dode vissen zullen zien en ruiken.

Het is de verwachting dat de alcohol genoeg zal verdunnen als de rivier overgaat in de Ohiorivier, zodat de sterfte daar minder zal zijn. Het vuur bij de opslag is inmiddels uit.