'Jongeren vinden het bakkersvak oubollig. Nou, écht niet hoor'

Nederland telt ook honderden Turkse en Marokkaanse bakkers. Zouden zij wellicht hulp kunnen bieden bij overnames? "Ik denk het niet", zegt Fakrouin Tajep, die al 15 jaar een Marokkaanse bakkerswinkel heeft aan de Kanaalstraat in Utrecht. Hij denkt ook aan stoppen.

"Alles is hartstikke duur: de huur, elektra, verzekering. Dus je moet wel heel hard werken, van 's morgens 7 uur tot 's avonds 8 uur, om uiteindelijk nog iets te verdienen." Tajep, die tussendoor even twintig klanten helpt in amper een kwartier, zegt: "Mijn gezondheid is kapot, vooral mijn rug. Daarom ga ik ermee stoppen."

Ook hij noemt de supermarkten als enorme concurrent: "Zij verkopen vier croissants voor een euro, daar kan ik niet tegenop. Dat speelt ook mee."

Een ander geluid komt van Hogiaf, een ondernemersvereniging met ook veel Turkse leden. De woordvoerder weet niet hoeveel Turkse bakkers er zijn in Nederland. Maar volgens hem is de interesse van die bakkers om overnames te doen in ons land, juist 'bovengemiddeld'.