Basisscholen starten nieuwe schooljaar met meer vacatures dan vorig jaar

Het lerarentekort is vijf procent groter dan vorig jaar. Die toename is niet verrassend, want eerder werd al voorspeld dat het lerarentekort in 2027 zal oplopen tot meer dan 10.000 voltijdsbanen. Vooral scholen in de Randstad hebben last van de tekorten, maar ook in andere provincies merken scholen dat het lastig is om voldoende leraren te vinden.

Opmerkelijk is dat de PO-Raad ziet dat het aantal scholen met een lerarentekort afneemt, maar dat het aantal vacatures stijgt. Dat duidt erop dat scholen die al in de problemen zitten, meer moeite hebben om leraren te vinden. Hierdoor loopt de kansenongelijkheid in het onderwijs volgens de raad op, iets waar de onderwijsinspectie dit voorjaar ook al voor waarschuwde.

Vooral scholen met kwetsbare leerlingen vinden moeilijk leraren, signaleert de PO-Raad. Zo verliest het voortgezet speciaal onderwijs, dat ook onder de PO-raad valt, leraren aan het reguliere voortgezet onderwijs, omdat zij daar beter worden betaald.