Trump laconiek over hard oordeel uit gelekte mails

"Hij bewijst het Verenigd Koninkrijk geen dienst." Veel meer woorden wil de Amerikaanse president Trump niet vuilmaken aan het harde oordeel van de Britse amdassadeur Darroch in de VS. Die noemde de president in gelekte memo's lomp en onbekwaam.

"We zijn geen grote fans van hem", zei Trump in korte opmerkingen tegen journalisten. "Ik kan meer over hem zeggen, maar dat laat ik maar."

De Britse krant The Daily Mail publiceerde afgelopen dag uitgebreid uit de diplomatieke post van Kim Darroch aan Downing Street. Daarin sprak hij onomwonden over de verdeeldheid in het Witte Huis, de beste manieren om Trump te paaien en het in zijn ogen zwalkende Iran-beleid van de VS.

Aftreden niet aan de orde

Suggesties dat Darroch het veld moet ruimen om zijn uitgesproken oordelen wees de Britse minister van Buitenlandse Zaken af. "Hij deed zijn werk, daar hoort een eerlijke mening bij", liet Jeremy Hunt weten.

Wel benadrukte Hunt (momenteel in de race om premier te worden) dat dit de persoonlijke mening was van Darroch, die hij niet deelt. "We menen dat de VS met president Trump niet alleen hoogst effectief is, maar ook onze beste vriend op het internationale toneel."

Zoektocht

Het ministerie liet wel weten dat er een zoektocht is gestart naar wie de geheime memo's heeft gelekt. Als daarbij wetten zijn overtreden, zal er aangifte worden gedaan.

Oud-minister Rifkind vermoedt dat het makkelijk zal zijn om de dader te vinden, omdat de diplomatieke berichten over een lange periode gaan, waarin maar een kleine groep mensen toegang had tot alle documenten.

In de Britse media wordt gespeculeerd of de diplomatieke post misschien naar buiten is gebracht om Darroch of zijn meerdere Mark Sedwill te beschadigen. Omdat zij in het verleden kritiek hebben gehad op het brexit-proces, zouden tegenstanders hen misschien proberen zwart te maken door de kritische mails te lekken.