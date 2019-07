Politie: Loes omgekomen door ongeval

De 18-jarige Loes die vanmiddag dood werd teruggevonden bij Oene, is om het leven gekomen door een ongeval. Op Twitter meldt de politie dat een misdrijf wordt uitgesloten.

De politie heeft de hele middag onderzoek gedaan naar de dood van de jonge vrouw. Een groot gebied rond de plek waar ze was gevonden, aan de Middendijk ten zuidoosten van Oene, werd daarvoor afgesloten. Rond middernacht werden de conclusies van dat onderzoek bekendgemaakt.

Omdat het gaat om een ongeval, zal de politie geen verdere details verstrekken over het incident. Uit respect voor de nabestaanden wordt opgeroepen haar vermissingsfoto ook niet meer te gebruiken.

Zoektocht

De tiener uit Epe kwam zaterdagnacht niet thuis na een feest in het Gelderse dorp. Na een grote speurtocht werd haar lichaam afgelopen middag gevonden in een sloot in het buitengebied.

Aan de zoektocht deden veel vrienden en omwonenden mee. Ook werd er een politiehelikopter ingezet en ging er een Burgernetbericht uit in de regio.