Braziliaanse president Bolsonaro verdedigt kinderarbeid

De Braziliaanse uiterst rechtse president Jair Bolsonaro heeft in zijn wekelijkse Facebook-uitzending kinderarbeid verdedigd. Zijn eigen jeugd was daarbij zijn belangrijkste argument.

"Kijk," zei Bolsonaro, "ik werkte toen ik negen, tien jaar oud was op de boerderij, ik ben er helemaal niet door geschaad. Als een kind van negen of tien nu werkt, dan zeggen mensen 'slavenarbeid' of 'kinderarbeid'. Maar als hij crack rookt dan zegt niemand iets."

De Braziliaanse wet staat niet toe dat kinderen onder de zestien mogen werken. Toch zijn er zo'n 2,5 miljoen kinderen die dat wel doen, volgens het Braziliaanse Bureau voor Geografie en Statistiek. Bolsonaro zei dat hij ook geen wet zal invoeren die kinderarbeid mogelijk zal maken, omdat hij niet wil worden "afgeslacht", volgens de Braziliaanse krant Folha de S.Paulo.

'Haat en incompetentie'

"Werk brengt waardigheid voor mannen en vrouwen, hun leeftijd maakt niet uit," voegde hij er de volgende dag aan toe. Hij plantte mais als kind. "En vandaag ben ik wat ik ben. Dat is geen demagogie, het is de waarheid."

Zijn opmerkingen baarden veel opzien in Brazilië, zowel onder politici als op sociale media. Volgens de socialistische politicus Marcelo Freixo is de president het beste voorbeeld waarom een kind niet zou moeten werken. "Als je wil dat een kind niet opgroeit om een persoon te worden als Bolsonaro, met zo veel haat en incompetentie."

Bolsonaro gaat extreme statements en controverse niet uit de weg. Zo noemde hij eerder de bewoners van de Amazone "parasieten". Ook zei hij in een interview dat hij liever zijn zoon ziet sterven, dan als homoseksueel uit de kast ziet komen.