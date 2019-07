Nederlander omgekomen bij verkeersongeluk België

Bij een verkeersongeluk in België dat gisteren aan vijf mensen het leven kostte is ook een Nederlander omgekomen. Het slachtoffer is een 23-jarige man uit Maastricht.

Volgens 1Limburg speelde hij bij een amateurvoetbalclub in Maastricht. "Verbaasd, geschrokken maar vooral veel ongeloof. Ik kan het nog steeds niet bevatten", schrijft een bestuurslid van de voetbalclub op Facebook.

De club houdt een afscheidsdienst in de kantine om het slachtoffer te gedenken. Ook is er een crowdfundingactie opgezet voor het afscheid van de Maastrichtenaar.

In het centrum van Kortessem bij Hasselt raakte gisterochtend een auto met vijf inzittenden van de weg en boorde zich in de gevel van een café. Alle inzittenden kwamen om het leven. Het café was op dat moment gesloten.